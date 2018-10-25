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11:05 25 Ekim 2018
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    İYİ Parti

    İYİ Parti'de iki kurucu üye istifa etti: Amaçları ülkücüleri çatıştırmak, günü kurtarmak

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan parti ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden, Emine Erdoğan Aydoğdu ise kurucu ve parti üyeliğinden istifa etti. Erdoğan, dilekçesinde İYİ Parti yönetimine birtakım eleştirilerde bulundu.

    İYİ Parti'de Reşat Erdoğan ve Emine Erdoğan Aydoğdu istifa etti. Parti kurucularından Reşat Erdoğan'ın parti ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden, Emine Erdoğan Aydoğdu ise kurucu ve parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, Reşat Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde, partinin hiçbir politikasında "Türk milliyetçiliği" fikrinin dikkate alınmadığını belirtti.

    İYİ Parti
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Partinin geldiği nokta itibariyle arzu edilen geniş kitlelere ulaşma şansını yitirdiğini, Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri hedef alır hale geldiğini ifade eden Erdoğan, Türk milliyetçileri ve ülkücülere yönelik kullanılan çatışmacı ve dışlayıcı üslubun, ortaya konulan tavır ve politikaların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

    'ÇIKMAZ BİR SOKAĞA GİRMİŞTİR'

    Erdoğan, dilekçesinde şunları kaydetti:

    — Yerel seçimlerde en büyük hedef olarak Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyelerini ve Ankara'da metropol bir ilçeyi kazanmayı hedef olarak gösteren bir anlayışın amacının Türk milliyetçileri ve ülkücüleri çatıştırmak ve buradan da günü kurtarmak olduğu anlaşılmaktadır. İYİ Parti, yönetim erkinin seçtikleri, tercihleri, kararları ve uygulamalarıyla ülkücü hukukunu zedeleyecek, ülkücüleri birbirine düşürecek, bütün değerlerimizin öğütülmesine ve yıpratılmasına sebebiyet verecek çıkmaz bir sokağa girmiştir.

    'DEĞERLERİMİZİN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN'

    Erdoğan, hiçbir amaç ve hedefin kendisinin 43 yıllık ülkücülük hukukundan değerli olmadığını belirterek, "Değerlerimizin daha fazla zarar görmesine rıza göstermemek için İYİ Parti GİK üyeliği ve parti üyeliğimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

    Emine Erdoğan Aydoğdu ise dilekçesinde kurucu üyelik ile parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. 

     

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    Etiketler:
    eleştiri, istifa, çatışma, Ülkücü, TBMM, İYİ Parti, Emine Erdoğan, Reşat Doğan, Meral Akşener, Türkiye
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