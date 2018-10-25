'Üniversite mezunlarının yüzde 70'ten fazlası işsiz kalmıyor'

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, "Üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde" dedi.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Burada konuşan Uzunkaya, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini 30'a yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'nde yürüttüklerini belirterek bu merkezlerin sayılarını çoğaltacaklarını söyledi.

Üniversite mezunlarının istihdamına da değinin Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İŞ GÜCÜ PİYASASINA KATILIM ORANI YÜZDE 80'

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"Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız. Bu oran iş gücü piyasasında nitelik sorunumuzu üniversite mezunlarında belli oranda hallettiğimizden dolayı önemlidir. Üniversite öğrencilerimizin bu süreçte iş kulüpleriyle olmasının ve bizim eğitim programlarına katılmasının çok büyük anlamı var."

‘İŞVERENLERİMİZ DİPLOMA KADAR İŞ TECRÜBESİNİ DE ÖNEMSİYOR'

Uzunkaya, istihdam alanındaki diğer çalışmalarına da işaret ederek "İş gücü piyasası araştırmalarımızda 90 binin üzerindeki iş yerinde Türkiye'de yüz yüze görüşme suretiyle hangi il ve ilçede, hangi vasıfta, hangi nitelikte elemana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İşverenlerimiz diploma kadar iş tecrübesini de önemsiyor. Bu sebepten iş kulüplerimize katılan arkadaşlarımız kurslara yönlendirilecek" diye konuştu.