Selçuk: 3600 ek göstergeyle ilgili Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun" dedi. Selçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberleri olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili 'kuruşu kuruşuna' hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

"3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak" diyen Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini ifade etti.

Selçuk, Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararıyla ilgili, "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız. Mesele bir kademeler arası geçiş meselesi değildir, mesele bir çocuğun hayatıdır, geleceğidir. Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız.

#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor. https://t.co/cBjd3Hilyc — AA Canlı (@AACanli) 25 октября 2018 г.

'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKALIM SONRA DÜNYA İLE MÜCADELE ETME İMKANIMIZ DOĞSUN'

​- (LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak… Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır.

© AA / Cem Öksüz Eğitimde 2023 vizyon belgesi açıklandı: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak

- Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun.

— İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında.

— İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor.

'MESELE ÇOCUĞU ÖLÇMEK DEĞİL, SİSTEMİ ÖLÇMEK'

— (Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.

© AA / Muhammed Selim Korkutata Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuğun hem bilgisini, hem de manevi tarafını zenginleştirmek gerekir

- (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli.

— (3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.

— Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur. Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar.

'5 YAŞINDA İLKOKULA BAŞLANMAZ'

— 5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.

- (Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması) Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok.

— Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor.

— 2016 yılında atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz, dördüncü yılını bitirdiğinde şu anki kadrolu öğretmenlerimiz gibi tayin isteme ya da başka haklara sahip olacak.

— Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz.