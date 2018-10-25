AK Partili Yazıcı'dan 'MHP'nin adayı Gökçek' iddiasına yorum: Görevden alınması iş olsun diye istenmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP tarafından yeniden aday gösterileceği iddiasını yorumladı. Yazıcı, "Görevden alınması iş olsun diye istenmedi" dedi.

Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Melih Gökçek'in MHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddiasını yorumlayan Yazıcı, "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim" dedi.

Hayati Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

— Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.

— Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

— İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır.