AİHM kararı: Hazreti Muhammed'e hakaret, ifade özgürlüğü değil

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 yaşındaki Avusturyalının 2009'da Hz. Muhammed'e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.

Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin şahıs hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, "Kullanılan tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya'daki dini özgürlüğünü tehdit eder" değerlendirmesine yer verildi.