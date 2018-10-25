Donanma Komutanlığı darbe girişimi davasında iki eski amirale ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimine dair Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı davada eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kendisine verilen Genelkurmay Başkanlığı imzalı bir kağıtta yazanları uyguladığını belirten İmren, "Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Mahiyetimdekiler de bana uydu. Emri sorgulamadım. 'Vur' deyince vururum, ‘Öl' deyince ölürüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.
Darbe girişimini yönetenler arasında olduğu belirtilen eski tuğamiral Nazmi Ekici de "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Ekici ve İmren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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