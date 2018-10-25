Donanma Komutanlığı darbe girişimi davasında iki eski amirale ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimine dair Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı davada eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

© Fotoğraf : DHA Donanma'daki eylemlere ilişkin 51 ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'ten yargılanan eski tuğamiral Hayrettin İmren, "Hain, terörist değilim, vatansever Türk evladıyım" dedi.

Kendisine verilen Genelkurmay Başkanlığı imzalı bir kağıtta yazanları uyguladığını belirten İmren, "Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Mahiyetimdekiler de bana uydu. Emri sorgulamadım. 'Vur' deyince vururum, ‘Öl' deyince ölürüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimini yönetenler arasında olduğu belirtilen eski tuğamiral Nazmi Ekici de "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Ekici ve İmren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.