Hac ve umre harcamaları Sayıştay denetiminden çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ve umre için yaptığı tüm harcamaları Sayıştay denetiminden azade edildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ve umre seyahatleri için yaptığı tüm harcamaları Sayıştay denetiminden çıkardı.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Resmi Gazete'de dün yayınlanarak yürürlüğe giren cumhurbaşkanı kararında Diyanet'in yürüttüğü hac ve umre işlemlerinin denetiminde değişiklilik yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, hac ve umre seyahatlerinin yer aldığı hesaplar bundan böyle cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet'in müfettişleri ve cumhurbaşkanının görevlendireceği denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Değişiklikle, hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşmelere uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acentaya artık mali yaptırım uygulanabilecek.