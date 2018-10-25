Köprüde intihar girişiminde 'Atla, senin yüzünden trafikte kaldık' diyen kadınların cezası belli oldu

Hülya U. ile Merve Ö.'nün Erol Çetin'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendini atarak intihar etmesinden önce "Saatlerce senin yüzünden trafikte bekliyoruz. Atlayacaksan atla" dedikleri iddiasıyla, 'intihara yönlendirme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül Çetin'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik 'Atlasana ulan' deyip küfür ettikleri kaydedildi.
Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek 'Atla he, atla' diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği ifade edildi.
Şüpheliler hakkında, 'intihara yönlendirme' suçundan TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.
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