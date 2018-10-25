Köprüde intihar girişiminde 'Atla, senin yüzünden trafikte kaldık' diyen kadınların cezası belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye 'atla' diye bağırarak 'intihara yönlendirme' suçunu işledikleri iddia edilen Hülya U. ile Merve Ö. intihara teşvik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Hülya U. ile Merve Ö.'nün Erol Çetin'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendini atarak intihar etmesinden önce "Saatlerce senin yüzünden trafikte bekliyoruz. Atlayacaksan atla" dedikleri iddiasıyla, 'intihara yönlendirme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmazken, sanıkları avukatları temsil etti. Mahkeme, iki kadını intihara teşvik sucundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül Çetin'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik 'Atlasana ulan' deyip küfür ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek 'Atla he, atla' diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği ifade edildi.

Şüpheliler hakkında, 'intihara yönlendirme' suçundan TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.