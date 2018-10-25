KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Yeni Milliyetçi Cephe'ye hazır olalım

Araştırma şirketi KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti ve CHP'nin oy seviyesinin 24 Haziran seçimlerinin de gerisinde göründüğünü, bugün bir seçim olsa sonucu muhalefetin durumunun belirleyeceğini söyledi. Ağırdır, "1 Nisan'da yeni Milliyetçi Cephe'ye hazır olalım" dedi.

Hakan Aksay'ın T24'te yayınlanan Gün Olur adlı video söyleşisine konuk olan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun, AK Parti'den yüksek olduğunu belirtti.

© AA / Menderes Özat MAK Danışmanlık: MHP şu an hiçbir yerde birinci değil, seçimlerde çok büyük fiyasko yaşayabilir

Ağırdır, "Tayyip Bey'in gücü AK Parti'den daha fazla. Ama bugün seçim olsa iktidar zayıflayabilir. AK Parti'de oy kaybı olabilir. MHP güçlenebilir" diye konuştu.

İktidar partisi kadrolarda kuruluştaki heyecanın kalmadığını ifade eden Ağırdır, "Erdoğan'ın kadrolarla arasında mesafe var ancak seçmen üzerinde etkisi sürüyor. Yine de AK Parti 24 Haziran'ın gerisinde görünüyor" dedi.

Ağırdır, AK Partili seçmenin de ekonomik krizden etkilendiğini ancak muhalefetin beceriksizliği ve kutuplaştırma nedeniyle yine de iktidarın yanında yer alabileceğini söyledi. Ağırdır, bu durumda seçime katılımın düşebileceğini ya da diğer partilere geçemeyen seçmenin MHP'ye yönelebileceğini belirtti.

'İYİ PARTİ KURUMSALLAŞMASINI TAMAMLAYAMADI'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP'nin normalde yüzde 25-27 bandına çıkmışken yeniden Deniz Baykal dönemindeki yüzde 22'ye döndüğünü belirten Ağırdır, İYİ Parti'nin kurumsallaşmasını tamamlayamadığını ve seçim sonrası politik yönelim konusunda netleşemediğini ifade etti.

HDP'nin durumunun ise daha farklı olduğunu söyleyen Ağırdır, "Türkiyelileşemiyor ama yok olmuyor" yorumunu yaptı. Ağırdır, "Yine de araştırmalarımız Kürt seçmenin Kürt kimliği ile hareket edeceği sonucunu veriyor" dedi.

Aksay, Ağırdır'ın açıklamalarına değindiği köşe yazısında, program sonrasında KONDA Genel Müdürü'nün 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim sonrası için söylediği şu tahmini de aktardı: "1 Nisan'da yeni MC'ye (Milliyetçi Cephe) hazır olalım!"