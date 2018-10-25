Kaşıkçı soruşturmasında 38 kişinin ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan 38 kişinin ifadesi alındı. Öte yandan cinayetle ilgili başkonsolosluğun bahçesindeki kuyuda arama yapılmasına izin verilmeyince, su örneği alındığı belirtildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi. 5 kişinin ise henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

Çalışanlara, 'olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları'na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

KUYUDAN SU ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda yapılacak aramaya izin verilmeyince kuyudan sadece su örneği alındığı bildirildi.

Twitter Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin konutunda inceleme yapıldı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı da "Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor" dedi.

PRENS SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI KURULAN KOMİTENİN İLK TOPLANTISINDA



Bu arada Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın ölümü sonrası istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılması için kurulan komitenin ilk toplantısına katıldı.