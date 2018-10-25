Kayıt
17:20 25 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

    Kaşıkçı soruşturmasında 38 kişinin ifadesi alındı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (25)
    0 0 0

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan 38 kişinin ifadesi alındı. Öte yandan cinayetle ilgili başkonsolosluğun bahçesindeki kuyuda arama yapılmasına izin verilmeyince, su örneği alındığı belirtildi.

    Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan Başsavcılığı: Kaşıkçı cinayeti planlı
    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi. 5 kişinin ise henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

    Çalışanlara, 'olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları'na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

    KUYUDAN SU ÖRNEĞİ ALINDI

    Öte yandan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda yapılacak aramaya izin verilmeyince kuyudan sadece su örneği alındığı bildirildi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin konutunda inceleme yapıldı.

    Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü açıkladı.

    Suudi Arabistan Başsavcılığı da "Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor" dedi.

    PRENS SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI KURULAN KOMİTENİN İLK TOPLANTISINDA

    Bu arada Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın ölümü sonrası istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılması için kurulan komitenin ilk toplantısına katıldı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (25)

    İlgili konular:

    Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması: Konuyu uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok
    'Kaşıkçı'nın infaz görüntüleri MİT ve CIA'in elinde'
    Mogherini: Kaşıkçı konusunda günah keçisi aramıyoruz
    ABD Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız
    İngiltere Başbakanı May: Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin vizeleri iptal edilecek
    AA: Kaşıkçı cinayeti için Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldı
    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Roma imparatorluk salonu
    İş hanı zemininden Roma imparatorluk salonu çıktı
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet