Kaşıkçı soruşturmasında 38 kişinin ifadesi alındı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi tamamlandı.
Çalışanlara, 'olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları'na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.
KUYUDAN SU ÖRNEĞİ ALINDI
Öte yandan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun bahçesindeki kuyuda yapılacak aramaya izin verilmeyince kuyudan sadece su örneği alındığı bildirildi.
Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı da "Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor" dedi.
PRENS SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI KURULAN KOMİTENİN İLK TOPLANTISINDA
Bu arada Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Selman, gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın ölümü sonrası istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılması için kurulan komitenin ilk toplantısına katıldı.
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