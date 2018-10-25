MHP'li Sancaklı hakkında takipsizlik kararı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir televizyon kanalında Boşnaklar için söylediği ifadelere tepki gösteren MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bir gazeteye verdiği söyleşide, "Ş… oğlu ş…" ifadesini kullandı.

© AA / Mehmet Ali Özcan Sancaklı’dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

Bu sözler üzerine Rasim Ozan Kütahyalı'nın babası Seyhun Kütahyalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sancaklı hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaklı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiğini, hakaretin derecesini artırmak için şikayete konu olan ifadeyi kullandığını, hakaretin şikayet edene yönelik olmadığını belirtti.

Hakaret edildiği belirtilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın şikayetçi olmaması ve babası Seyhun Kütahyalı'ya hakaret edildiği yönünde delil bulunamaması gerekçesiyle, Saffet Sancaklı hakkında takipsizlik kararı verildi.