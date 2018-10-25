MHP'li Sancaklı hakkında takipsizlik kararı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir televizyon kanalında Boşnaklar için söylediği ifadelere tepki gösteren MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bir gazeteye verdiği söyleşide, "Ş… oğlu ş…" ifadesini kullandı.
Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaklı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiğini, hakaretin derecesini artırmak için şikayete konu olan ifadeyi kullandığını, hakaretin şikayet edene yönelik olmadığını belirtti.
Hakaret edildiği belirtilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın şikayetçi olmaması ve babası Seyhun Kütahyalı'ya hakaret edildiği yönünde delil bulunamaması gerekçesiyle, Saffet Sancaklı hakkında takipsizlik kararı verildi.
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