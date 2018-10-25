Esenyurt'taki yangınla ilgili 2 Afgan çalışan gözaltında

Esenyurt'ta bir palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde fabrikanın bahçesinde ısınmak için ateş yaktıkları ve yangına neden oldukları iddiasıyla 2 Afgan çalışanı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, "Yangının paletlerden çıktığı söyleniyor ama bu araştırılacak ve çıkış nedenine ilişkin net bilgi ortaya çıkacak" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)