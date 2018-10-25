Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde Kaşıkçı protestosu: Şu anda milyonlarca Cemal Kaşıkçı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olayın üst düzey sorumlularının bulunması talebiyle Riyad'a hitaben yaptığı konuşmanın ardından Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği, Suudi Arabistan'ın İstanbul Levent'te bulunan başkonsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenledi.
Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluk binası önünde açıklama yapılıyor https://t.co/Jp4Zx5QoWb— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 25 Ekim 2018
Açıklamada konuşan Metin Turan, "Katillerin konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezası kalmasına asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı ve "Bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız" dedi.
Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluk binası önünde açıklama yapılıyor https://t.co/Jp4Zx5QoWb— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 25 Ekim 2018
Basın açıklamasında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise, Kaşıkçı'nın "bir demokrasi şehidi olarak insanlık tarihine katıldığını" belirtti ve "Şu anda milyonlarca Cemal kaşıkçı var ve bu milyonlarca Cemal Kaşıkçı yaşanan cinayetin hesabını sormak için dünyanın her yerinde toplanmış olacak. Onu öldürenler her neden korktularsa, Kaşıkçı cinayeti o korkuların gerçekleşmesinin başlangıcı olmuş olacak" dedi.
Yasin AKTAY’ın açıklaması https://t.co/dWas9jRzm3— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 25 Ekim 2018
Basın açıklamasına, Tunus eski cumhurbaşkanı ve insan hakları savunucusu Munsif Marzuki de telefonla katıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)