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23:47 25 Ekim 2018
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    Sinema salonu

    Oyuncu Elit İşcan: Oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradım

    © AA /
    Türkiye
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    Oyuncu Elit İşcan, 'Yaşamayanlar' dizisinin setinde maruz kaldığı hakaret ve tacize ilişkin bir açıklama yayınladı.

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    © Fotoğraf : TFF
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    İşcan yaptığı açıklamada kadrosunda yer aldığı Yaşamayanlar isimli internet dizisinin son bölüm çekimi esnasında oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını açıkladı.

    İşcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    — Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Yanımda bulunanlar vasıtasıyla Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu öğrendim. Ayni gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu. Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti.

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    © AFP 2018 / Saul LOEB
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    - Yaşadığım üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra "cinsel taciz" diye adlandırdığım bu durumun aslında "cinsel saldırı" olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun "cinsel saldırı" üst başlığın' taşıyan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiğini öğrendim. Efecan Şenolsun'un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi, kendisinden uzaklaşarak ve yanımdan gitmesini söyleyerek gösterdim.

    'YAŞANANLARI AJANSA İLETTİM, ANCAK ADIM ATILMADI'

    — Akabinde (sahne gereği) Efecan Şenolsun, benim de içinde bulunduğum aracın sürücü koltuğuna oturup alkollü bir şekilde aracı sürerek benim ve diğer çalışma arkadaşlarımın can güvenliğini tehlikeye attı. Yapım ekibi, Efecan Şenolsun'un sarhoş olduğunu, set gidişatını aksattığını ve orada bulunanların güvenliğini tehlikeye attığını gördüğü halde, bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmadı. Ertesi sabah maruz kaldığım cinsel saldırı ve küfürleri, hem yapım ekibine, hem de her ikimizin de o dönem bağlı olduğu ajans olan Icon'a ilettim. Benden süre istendi. Bu süreleri verdim. Bekledim, bekledim. Ancak maalesef aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı.

    'SUSMAMI, UNUTMAMI BEKLEDİLER, SUSMUYORUM'

    — Bu sırada yaşadıklarımı işiten, doğruluğu konusunda beni "sorguya" çeken pek çok insan oldu. Sanki herkesi tek tek ikna etmeye mecburmuşum gibi, sanki ne yaşadığımı/neye maruz kaldığım, vücudumun hangi bölgelerine dokunulduğunu, bana edilen küfürleri tüm ayrıntılarıyla herkes bilmek zorundaymış gibi… Büyük bir çoğunluk "susmamı" ve/veya "unutmamı" içten içe istedi, bekledi, bekliyor. Susmuyorum.

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    © AFP 2018 / Frederick M. Brown, Loic VENANCE
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    - Hem olayın kendisinin hem de sonrasında yaşadıklarımın, cinsel şiddete sessiz kalmayan her kadının yaşadıklanyla benzerliklerinin farkındayım. Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak mesleki geleceğimi riske attığımın, hakkında "yorumlar" yapılacak, mercek altına alınacak kişinin cinsel saldırıda bulunan değil de, ben olabileceğimin, pek çok haksız ve olumsuz söz işiteceğimin bilincindeyim. Kadınlara karşı psikolojik, sözel ve fiziksel şiddet çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu sorun aynı şiddette televizyon ve sinema sektöründe de yaşanmaktadır. Bu konudaki farkındalığın arttırılması, film setlerinde yaşanan bu ve benzeri durumların görünür kılınması ve tekrar yaşanmaması, yüksek sesle yapılan itirazların yaygınlaşması ve elbette maruz kaldığım olaylar nedeniyle cinsel saldırı ve hakaretlerde bulunan Efecan Şenolsun'un cezalandırılması için hukuki işlemleri başlattım ve şikayetçi oldum. Kadın dayanışmasından aldığım, alacağım güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Saygılarımla Elit Işcan.

    OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

    Konuya ilişkin Oyuncular Sendika'sının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise gerekli hukuki desteğin sağlandığı açıklandı. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    — Kamuoyunun Dikkatine! Üyemiz Elit İşcan'ın rol aldığı "Yaşamayanlar" isimli internet dizisinin çekimlerinde oyuncu Efecan Şenolsun tarafindan sözlü ve fiziksel tacize uğradığı iddiasını sendikamız ile paylaşmış ve bugün de kamuoyunun bilgisine sunmuştur. İlkelerimiz doğrultusunda üyemiz Elit işcan' a uzmanlardan da yardım alınarak gerekli "Hukuki Destek" sağlanmış ve kendisi avukatı aracılığı ile yasal süreci başlatmıştır. Oyuncular Sendikası olarak sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

    'KADINLARA VE LGBTİ BİREYLERE ŞİDDET SİNEMA SEKTÖRÜNDE YENİDEN ÜRETİLİYOR'

    — Ancak sektörün tüm bileşenleri olarak üzerinde durmamız gereken çok önemli bir konu; setlerde taciz ayrımcılık ve mobbing ile mücadele konusunda ne yapacağımızdır. "Sıfır taciz sıfır ayrımcılık" şiarını setlerde nasıl hakim kılabiliriz diye yayıncılar, yapımcılar, yönetmenler, senaristler, oyuncular, set çalışanlan hep beraber üzerine düşünmek ve çözümler üretmek zorundayız. Çünkü kadına ve lgbti bireylere yönelik şiddetin her türlüsü hem toplumda hem de toplumun yansıması olan sinema ve dizi sektöründe yeniden üretilmektedir. Yazılan, yönetilen, yayınlanan oyunlar, diziler, sinema filmleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettikçe, kadına ve lgbti bireylere yönelik şiddet normalleştikçe tacize ve ayrımcılığa uğrayan kadınlar ve lgbti bireyler kaçınılmaz olarak yalnızlaşıyor, yalnızlaştığını düşünüyor.

    Vladimir Jirinovski
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Jirinovski: #MeToo gibi taciz suçlamalarını ifşa eden hareketler durmazsa insanlığın sonu gelebilir
    - Oyuncular Sendikası olarak fiziksel sözel ve pisikolojik tacizler konusunda duruşumuz çok nettir. Bu konuda tüm üyelerimize ve sektör çalışanlanna güç vermek, beraber hareket etmek, yan yana olmak sendikamızın asli görevidir. Bu olaylann yaşanmasını engellemek, farkındalığı arttırmak ve değişimi başlatmak için profesyonel çalışmalarımızı aylar önce başlattık ve tüm hızımızla çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Kurmuş olduğumuz "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği — Taciz ve Mobbing İle Mücadele Birimi"miz çalışmalarına devam etmektedir. Tüm üyelerimizi ve sektör çalışanlannı, çalışmalanmıza destek olmaya sektör bileşenlerini ise bu alanda somut politikalar hayata geçirerek Oyuncular Sendikası'nın bu çabasına güç vermeye, davet ediyoruz. Saygılarımızla, Oyuncular Sendikası.

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    Etiketler:
    Cinsel taciz, Oyuncular Sendikası, Efecan Şenolsun, Elit İşcan, Türkiye
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