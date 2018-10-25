Çavuşoğlu: Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in iadesi için FBI'a, örgüt elebaşının işledikleri suçlarla ilgili kanıtları vermeye başladıklarını belirterek, "Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor" dedi.
— Amerika'yla bizim ilişkilerimizin gerilmesinin sebebi rahip Brunson değildir, FETÖ ile ilgili taleplerimizi karşılamaması. Yaptıkları araştırmalarda her faaliyette kanunlara ne kadar aykırı olduklarını Amerika da görüyor. Türkiye'de darbe yapan bir kişinin Amerika'da bulunması bizi üzüyor. Şuan onlarda araştırmalar yapıyor, görüyorlar karanlık kısmı. Biz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebiyle ilgili olarak yaptıklarının kanıtlarını FBI'a da vermeye başladık.
'YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇIKMASI GEREKİYOR, BAŞKA YOLU YOK'
- Uluslararası anlaşmaların dışında ikili anlaşmalarımız var, neden bize vermiyorsun elebaşını? Amerika orada yaşayan bir kişinin aldığı her nefesi bizden daha iyi biliyor. Amerika PKK ve YPG'ye destek veriyor ve kendileri de kabul ediyor. Neden destek veriyorsun? Artık ipler gerildi. Daha önce buraya geldiklerinde biz ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Şimdi planımızın işlemesi için çalışıyoruz, YPG'nin Münbiç'ten çıkması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Brunson konusunda mahkeme gerekeni yaptı.
'ARTIK SAVUNMA SANAYİMİZDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ BİTTİ'
Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
— Ekonomik ilişkilerimizi her boyutuyla tüm dünyada geliştirmek ve ticaretimizi arttırmak, Türkiye'ye yatırım gelmesini de sağlamak bizim önceliklerimizdendir. Artık savunma sanayimizde dışa bağımlılığımız bitti ve ihracat yapıyoruz. Savunma sanayi için 41 milyar dolarlık yeni projelerimiz var. Tüm coğrafyalarla bağlarımızı güçlendirmekte bizim için çok önemlidir. Dış politikamızın en önemli önceliklerinden biri ise yurt dışındaki vatandaşlarımız ve akrabalarımızdır.
- Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi gerçekten çok önemli, yeni sistemde tüm kurumlarımız daha da güçlü olmaya devam ediyor. Artık sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmek yok. Yeni Türkiye'de buna çok önem veriyoruz. İçeride PKK, dışarıda YPG ile ve dışarıdan gelen her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bugün bazı Avrupa ülkeleri maalesef bunlara destek veriyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize büyük acı yaşatan hain FETÖ'cülerden hesap sormakta bizim boynumuzun borcudur. Rehavete kapılırsak aldanırız. FETÖ ile dünyada mücadele ediyor, okullarını diğer ülkelerde devralıyoruz. Birde elebaşlarını ele geçirerek ülkemize getiriyor ve burada mahkemeye çıkmasını sağlıyoruz.
'SURİYE'DEKİ ATEŞİ YALNIZCA BİZ SÖNDÜREBİLİRDİK'
Bakan Çavuşoğlu, İran ile yapılan anlaşmada Amerika'nın geri çekilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
— Suriye'deki ateşi yalnızca biz söndürebilirdik, gizli gündemi olmayan tek ülke de bizdik. Halep'ten bu yana tüm platformlarda attığımız adımlar sayesinde eskisine göre bir sükunet var. Son olarak imzalanan anlaşma Suriye içinde İdlib içinde bir dönüm noktası oldu. Biz sadece insanları korumadık, siyasi süreç için bir hak daha tanınmasını sağladık. Anayasa kurulu kurarak Suriye'nin hazırlanmasını sağlayacağız. Bir taraftan insani konuda destek verirken, diğer taraftan ülkenin bütünlüğü ve yeniden ayaklanması için çabalarımız sürecek.
- İran ile yapılan anlaşmalardan Amerika'nın geri çekilmesi ve herkesi buna mecbur bırakması yanlış. Bizim gibi başka ülkelerde bu isteklere karşı çıkıyor. Biz bu isteklere karşı çıkacağız, her zaman söylüyoruz. Etrafımızdaki çözümü dondurulmuş itilaflar var. Özellikle Kıbrıs ile ilgili bazı iyi adımlar atıyoruz. Ancak Rum kesimi buna karşı çıkıyor. İnanın Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var dedik. Rum kesimi tek taraflı adımlar atınca bizde kendi yatırımımızı yaparak gerekli çalışmaları başlattık.
'ENERJİ PROJELERİYLE BİRLİKTE YİNE BU BÖLGENİN MERKEZİ OLACAĞIZ'
Türkiye'ye karşı bir ekonomik savaş yürütüldüğünü ancak ülkenin bu süreci atlatacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Enerji projeleriyle birlikte yine bu bölgenin merkezi olacağız. Bu coğrafyalarla bağlarımızı güçlendireceğiz, Türk konseyine en son Macaristan gözlemci oldu, 'Ben Hıristiyan'ım ama aslında Hun'um ve ana yurda dönmek istiyorum' dedi. Çin ile ilişkileri güçlendirelim ancak şunu net şekilde anlatıyoruz, terörist kim olursa olsun teröristtir. Masum insanların hakları için ilkeli şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bizim dış politikamız girişimci bir adımdır ama bunu insani dış politikayla tamamlıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak ticaret yapabiliriz, ancak bir saygınlık kazanamayız. İkisi de bizim için önemlidir. Ben Afrika'ya stratejik ortak olmak istiyorsam insani dış politikayı da orada işletmem gerekir. Kur dalgalanması, Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş var, ancak biz bunları atlatırız. Biz çok badireler atlattık, biz kaybettiğimiz paraları yine kazanırız ama kriz var diye yardımları kesemeyiz. Biz bunu yapamayız. Uyguladığımız politikalarla yine istikrara doğru gidiyoruz" dedi.
Türkiye'nin Afrika kıtasına büyük önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Afrika'da kıtlıktan, açlıktan ve diğer sorunlardan dolayı, terörden dolayı, salgın hastalıklardan dolayı zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize yardım elimizi nasıl uzatacağız? Biz Afrika'ya sömürgeciler gibi gitmiyoruz. Afrika'nın eşit bir ortağı gibi, bir kardeşi gibi gidiyoruz. İşte o yüzden Türkiye tüm Afrika kıtasında sevilen, sayılan bir ülke. Başkaları ticaret için gider ama TİKA'nın bugün Afrika'da 21 tane bölgesel ofisi var. Tüm Afrika kıtasındaki kalkınma projelerini, istihdam yaratıcı projeleri hayata geçirmemiz lazım. Oradaki kardeşlerimize destek vermemiz lazım. Bugün 54 Afrika ülkesi içerisinde 41 tane büyükelçiliğimiz oldu. Hedefimiz en az 50 Afrika ülkesine büyükelçilik açmaktır" dedi.
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