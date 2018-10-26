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07:40 26 Ekim 2018
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    Cinsel istismar

    Savcının mütalaası: Çocuk istismara tepki göstermedi, sanık beraat etsin

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kız çocuğunun cinsel istismarı davasında savcı, 'olayla ilgili anlatımlarının tutarlı, beyanlarına itibar edilebilir' olduğu yönündeki rapora rağmen küçük kızın eylemler sırasında ve sonrasında tepki göstermediği gerekçesiyle sanığın beraatını talep etti.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, Antalya'da yaşayan 9 yaşındaki N., babasıyla birlikte teyzesinin evine gitti. N.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde uzman eşliğinde alınan ifadesine göre 4 Kasım 2017 tarihinde askerden yeni gelmiş teyzesinin oğlu H.C.M. ile yalnız kaldıkları sırada kendisine dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. N., olaydan sonra odadan çıkmak istediğinde ise H.C.M, kendisini kolundan tutarak "Eğer kimseye söylersen seni öldürürüm" diye tehdit etti. N. birkaç gün sonra benzer bir eylemin de arabanın içinde olduğunu iddia etti. N., maruz kaldığı cinsel istismarı babasıyla paylaşınca olay savcılığa intikal etti.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    İfadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan H.C.M. hakkında savcılık, "çocuğun cinsel istismarı, tehdit" suçlamasıyla dava açtı. H.C.M. savunmasında "Ben kesinlikle mağdura karşı böyle bir suç işlemedim. N., babasının yönlendirmesiyle suçlamada bulunuyor" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sanıktan şikâyetçi olduğunu bildirdi. N.'nin ifadeleri hakkında hazırlanan raporda, "Mağdurenin anlatımlarının tutarlı ve samimi olduğu, beyanlarına itibar edilebileceği düşüncesi oluşmuştur" denildi.

    SAVCI: AİLE ÜYELERİ YAKINDAYDI

    11 Ekim'de yapılan duruşmada N.'nin avukatı sanığın tutuklanmasını istedi. Bu talebe karşı çıkan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın beraatını talep ederek şunları belirtti: "Mağdur küçük N.'ye yönelik eylemlerin diğer aile yakınlarının bulunduğu ortamda gerçekleşmiş olması, bu durumda anlatımın soyutta kaldığı, eylem sırasında ve/veya hemen sonrasında tepki göstermesinin de düşünülmesinin gerektiği, yönlendirilmesinin mümkün olması karşısında üzerine atılı cinsel istismar ve basit tehdit suçlarından cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği anlaşılmıştır".

    Mahkeme sanığın tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler:
    tepki, istismar, beraat, çocuk, savcı, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya, Türkiye
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