Sabah yazarı Övür: Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de tüm hesaplar altüst olur

Mahmut Övür, "Ankara senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulislerde konuşulanları aktardı.
Övür, yazısına şöyle devam etti:
— Ankara'daki senaryolardan biri de İzmir'le ilgili… İzmir'de CHP'nin mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. Sonra da bununla yetinmeyip CHP yönetimine çok haklı eleştiriler yönelterek ciddi bir kamuoyu oluşturdu.
— Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'nu aday yapmayacağı ama onun destek vermediği bir CHP'linin de İzmir'de bile zorlanacağı söyleniyor. Buradan yola çıkanlar şu ilginç senaryoyu ortaya atıyor: Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de bütün hesaplar altüst olur.
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