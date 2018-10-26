Sabah yazarı Övür: Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de tüm hesaplar altüst olur

Mahmut Övür, "Ankara senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulislerde konuşulanları aktardı.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Ön seçim olursa İstanbul için hazırım" ifadesini hatırlatan Övür, "Denilenlere göre, İnce, İstanbul'da 250 bin CHP üyesinin katılacağı ön seçime sokulacak ama kazandırılmayacak" iddiasını ileri sürdü.

Övür, yazısına şöyle devam etti:

— Ankara'daki senaryolardan biri de İzmir'le ilgili… İzmir'de CHP'nin mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. Sonra da bununla yetinmeyip CHP yönetimine çok haklı eleştiriler yönelterek ciddi bir kamuoyu oluşturdu.

— Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'nu aday yapmayacağı ama onun destek vermediği bir CHP'linin de İzmir'de bile zorlanacağı söyleniyor. Buradan yola çıkanlar şu ilginç senaryoyu ortaya atıyor: Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de bütün hesaplar altüst olur.