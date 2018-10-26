CHP'de saldırı girişimlerine misliyle karşılık kararı

CHP ve MHP milletvekilleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaşanan ve arbedeye varan tartışmanın ardından basına kapalı olarak toplanan CHP grubunda 'misliyle karşılık' kararı alındı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, CHP ve MHP milletvekilleri arasında TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan ve arbedeye varan tartışmanın ardından basına kapalı olarak toplanan CHP grubu, bundan sonra yaşanabilecek gerilimlerde nasıl bir tavır izlenileceğini konuştu. Bu çerçevede, öncelikle diğer partilerle görüşerek, 'gerginlik istemiyoruz' mesajı vermeyi planlayan CHP, kendilerine yönelik olası girişimlere ise, 'misliyle karşılık verme' kararı aldı.

CHP TBMM grubu, dün Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ana gündemini ise, CHP'nin 2019 bütçesi görüşmelerinde izleyeceği yol haritası oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, toplantıda, bütçe teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. CHP, bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği süre içinde, "sert muhalefetini sürdürme" kararı aldı.

Toplantıda, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda MHP'liler yaşanan arbede de gündeme geldi. Bazı milletvekillerinin, "MHP'liler, diğer arkadaşlarımızın Genel Kurul'dan ayrılmasını bekledi, sayımız azalınca saldırdılar" diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri, TBMM'de yaşanacak tartışmalarda nasıl davranacaklarına ilişkin bir tavır benimsedi. Buna göre öncelikle, CHP grup başkanvekillerinin, diğer partilerdeki mevkidaşlarıyla görüşerek, "TBMM'de gerilim yaşanmasını istemediklerini" ileteceği öğrenildi. Buna rağmen yaşanabilecek gerilimlerde ise CHP milletvekillerinin sert bir tavır göstermesi yöntemi benimsendi.