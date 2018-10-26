Adana'da 1'i kadın 6 kişiye IŞİD gözaltısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi.

Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın, 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.