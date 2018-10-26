2 yılda 1 milyon 790 bin büyükbaş hayvan ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ithalatına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta hayvan ithalatına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen yetki ve kontenjan dahilinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapıldığını belirterek, "İthalatlar 2017 yılında 25, 2018 yılında ise 16 firma tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.
'UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYAN 676 BAŞ HAYVANA İŞLEM YAPILDI'
Pakdemirli, son iki yılın ithalatına ilişkin de şu bilgileri verdi: "2017-2018 yıllarında toplam 1.790.223 büyükbaş hayvan ithal edilmiştir. Söz konusu hayvanlar ülkeye girişte veteriner kontrolüne tabi tutularak karantinaya alınmış olup, karantina süresince uygun şartları taşımayan 676 baş hayvan ile ilgili mevzuat gereği işlem yapılmıştır."
GÜRER: YERLİ HAYVAN VE YERLİ ET İÇİN GEREKEN YAPILMALI
Pakdemirli'nin önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Gürer, "Bakan sorularımızın tamamına halkın bilgileneceği biçimde yanıt vermemiş olsa da 676 hayvanın sorunlu olduğunun saptandığını ifade etmesi sorunun varlığını kabul ettiğini gösteriyor. Bu hayvanların hangi aşamada saptandığı açıklamada yok, demek ki böyle bir sorun var. Birlikte sevk edilen hayvanlar içinde 676 hayvanla bir arada olan diğer hayvanların durumu da ayrıca irdelenmelidir" dedi. Gürer, şöyle devam etti:
İktidarın yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle Türkiye'de hem çiftçiliğin hem de hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten CHP'li Gürer, "Et ihtiyacını karşılamak için ithalata yönelik politika uygulamak, sorunu çözemez. Sorun, yerli besicinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle aşılabilir" dedi.
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