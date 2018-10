2 yılda 1 milyon 790 bin büyükbaş hayvan ithal edildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ithalatına yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergelerle, son iki yılda ithal edilen hayvanlara ilişkin bilgi istedi. Gürer önergesinde, "2017 ve 2018 yılında ithal getirilen kaç baş sığır farklı nedenlerle ölmüştür? Ülkemize gelişlerinden sonra herhangi bir hastalık belirlenen sığır sayısı nedir?" diye de sordu.

Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta hayvan ithalatına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen yetki ve kontenjan dahilinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapıldığını belirterek, "İthalatlar 2017 yılında 25, 2018 yılında ise 16 firma tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

'UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYAN 676 BAŞ HAYVANA İŞLEM YAPILDI'

Pakdemirli, Türkiye'ye ithal edilmek istenen hayvanların AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ile bu Kanun kapsamında çıkarılan alt mevzuat çerçevesinde sınır kapılarından bakanlıkların ve ilgili kuruluşların kontrolüne tabi tutulmakta olduğunu, denetimlerin eksiksiz yerine getirildiğini belirtti.

Pakdemirli, son iki yılın ithalatına ilişkin de şu bilgileri verdi: "2017-2018 yıllarında toplam 1.790.223 büyükbaş hayvan ithal edilmiştir. Söz konusu hayvanlar ülkeye girişte veteriner kontrolüne tabi tutularak karantinaya alınmış olup, karantina süresince uygun şartları taşımayan 676 baş hayvan ile ilgili mevzuat gereği işlem yapılmıştır."

GÜRER: YERLİ HAYVAN VE YERLİ ET İÇİN GEREKEN YAPILMALI

Pakdemirli'nin önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Gürer, "Bakan sorularımızın tamamına halkın bilgileneceği biçimde yanıt vermemiş olsa da 676 hayvanın sorunlu olduğunun saptandığını ifade etmesi sorunun varlığını kabul ettiğini gösteriyor. Bu hayvanların hangi aşamada saptandığı açıklamada yok, demek ki böyle bir sorun var. Birlikte sevk edilen hayvanlar içinde 676 hayvanla bir arada olan diğer hayvanların durumu da ayrıca irdelenmelidir" dedi. Gürer, şöyle devam etti:

"İthal hayvanların gemileri liman liman gezdirilir hale geldi. Hayvanların nakil şartları dahi başlı başına irdelenmesi bir konu. Hayvanlara resmen eziyet ediliyor. İthal edilen canlı hayvanlarda ortaya çıkan uygunsuzluk ve yurtdışından ithal edilen lop etlerde ortaya çıkan olumsuzluklar dikkate alındığında, hem canlı hayvan hem et ithalatının sorunlu olduğu da görüldü. Hayvan ve et ithalinde artan sorunlar dikkate alındığında ithal hayvan ve etten vazgeçilip yerli hayvan ve yerli et için gereken yapılmalıdır. İthalin sorun ürettiği artık görülmelidir."

İktidarın yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle Türkiye'de hem çiftçiliğin hem de hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirten CHP'li Gürer, "Et ihtiyacını karşılamak için ithalata yönelik politika uygulamak, sorunu çözemez. Sorun, yerli besicinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle aşılabilir" dedi.