Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle şubeler 24 saat açık olacak

Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.
Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.
Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.
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