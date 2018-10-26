Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Elimizde başka bilgi var ama acelemiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Elimizde başka bilgi belge var, gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak" dedi. Erdoğan soruşturmayla ilgili Suudi başsavcının pazar günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz" diyen Erdoğan, "Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?" ifadesini kullandı.

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalışt, başarılı olamadı, sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Hem içeride hem dışarıda siyasi ve ekonomik olarak çok önemli hazırlıkların içine girdik.

— Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerine artışı enflasyonun yükselişi takip etti. Özellikle cari açığımızı düşürmeye yönelik yapısal reformlarımızı hızlandırmış olduk. Hiçbir rasyonel nedeni olmayan bir kur saldırısı başladı. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı. Türkiye'ye siyasi kaos ile terör örgütleri ile diz çöktüremeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.

'TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZDIR'

— Partimiz hiçbir zaman ben diyenlerin partisi olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü bizim kitabımızda ben yoktur biz vardır. Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Türkiye kur faiz enflasyon bunları kullanan çevreler tarafından hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışırken tarihi başarılara imza atmayı sürdürdük.

— AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?

— Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan, fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacak, ülkemizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz.

'ŞİMDİ SIRADA FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YUVALARININ ORTADAN KALDIRILMASI VAR'

— İdlib'de büyük bir felaketin önüne geçmeyi başardık. İmzalar atıldığından bu yana İdlib'de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var. Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması vardır. Artık dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Bizim tek bir amacımız var; o da bölgedeki krize Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır. Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Bizim fiili çatışmaya girme gibi bir amacımız yoktur. Ortaklarımıza diyoruz ki gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK'dır onun yan kolları YPG ve öbür tarafta PYD'dir. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

— Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk vatandaşı bir hanımefendi ile yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Araştırmalar bizi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerden yapılan açıklamalar bizi farklı endiye sevk etti. O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi.

— Kaşıkçı gibi bir insan Konsolosluk'tan çıkacak da nişanlısını almayacak? Bunlar komik açıklamalar. Bu çocukça açıklamalar devlet adamlığıyla uyuşmaz. Diyoruz ki öldürüldüğü ayan beyan ortada da, nerede? Cesedi nerede göstermeniz lazım. 15 artı üç kişi 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor, bunun başka izahı yok. Fail bunların içinde. Yerli işbirlikçi kim, bunları açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Aslında fail belli. Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı üç kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Bu gelenler kimlerin talimatıyla geldi? Bunu yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi belge var, gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak.

— Bu 18'in içinde ne dönmüşse dolaplar bunların içinde. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'da vuku olmuştur, o zaman bile teslim edin biz yargılayalım.