Erdoğan'dan AK Partililere: Kendi heveslerine kapılanlarla külahları değişiriz, aday adayı bile olmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendi heveslerine kapılanlarla külahları değişiriz, aday adayı bile olmasınlar" dedi.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

© AA / Volkan Furuncu Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Elimizde başka bilgi var ama acelemiz yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimini beklemeden birtakım süreçleri tamamlamak istediklerini belirten Erdoğan, "Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz belirli bir safhaya geldi" dedi.

"Mahalli seçimlerin kendine göre dinamikleri vardır" görüşünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

— Mahalli seçimlerde aday tespitleri çok önemli, bunun yanında belediye meclis üyeleri çok önemli, il genel meclis üyeleri çok önemli. Her aşamada bu dinamikleri göz önünde tutumak gerekiyor.

— Cumhur İttifakına bağlılığımızı sürdürmekle birlikte, seçim ittifakını bir kenara bıraktık. MHP ile ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu izleyecek. 16 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler bizim en büyük referansımızdır. Bunu anlatmakta acze düşersek yazıklar olsun bize.

— Her bir şehrimizi geleceğe taşıyacak altyapı, üst yapı faaliyetleriyle sosyal belediyecilik projeleriyle milletimizin karşısına çıkacağız. Kim ki bu asli misyonunu unutup, partimizi kendi heveslerinin amacı haline dönüştürmeye çalışırsa açık konuşuyorum. Onunla külahları değiştiririz. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ileri derecede. Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa zaten aday adayı olarak bile karşımıza gelmesin. Bizi de yormasınlar.

— Aday adayı olmasın ‘bana müsaade' desin ve kenara çekilsin. Ve yeni isimlerle yolumuza devam edelim. Herhalde de bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Partimizin AK olan o isminin güzelliğini kimsenin lekelemeye hakkı yok. AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, yalan kesinlikle girilemeyecek bir partidir.