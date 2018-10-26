Yaşlı kadından doktora suç duyurusu: Bana 'Tayyip'in uşağı' dedi, tedavi etmedi

Hastaneden heyet raporu almaya giden 79 yaşındaki yaşlı kadın, mesaisinin bitmesine 10 dakika kaldığı gerekçesiyle kendisini muayene etmediğini ileri sürdüğü hekimden şikayetçi oldu. Yaşlı kadın şikayet dilekçesinde, "Doktor ellerini açıp, bana 'Tayyip'in uşakları' diye bağırdı" ifadesini kullandı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi ilginç bir hasta-doktor tartışmasına sahne oldu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

79 yaşındaki Şahsenem Beker kızıyla birlikte 26 Mart günü Gazi Devlet Hastanesi'ne engelli raporu almak için gitti. Yaşlı kadın saat 09.30 sıralarında kardiyoloji doktoru olan F.A.'nın odasına geldi. Ancak doktor yerinde yoktu. Yaşlı kadın ve kızı, diğer doktorlara kontrol olmaya gitti. Saat 10.30 tekrar servise gelen anne ve kıza doktorun sekreteri "Doktor hanım henüz gelmedi" dedi.

Bir süre daha bekledikten sonra saat 11.45'de tekrar kontrol için kardiyoloji servisine giden Beker, doktorun yerinde olduğunu gördü. Ama bu kez de sekreter yaşlı kadına beklemesini söyledi. Şahsenem Beker kapıda beklerken başka bir hastanın içeriye alındığına şahitlik etti. Beker, ardından doktorun saat 11.50 gibi dışarıya çıkıp, "Tayyip size bu hakkı verdi diye ben yemek yemeyecek miyim?" diyerek sinirli bir şekilde gittiğini ileri sürdü.

Bu sözlerin ardından evine döndüğünü anlatan yaşlı kadın 2 gün sonra tekrar doktorun kapısını çaldığını anlattı. Şeker, kalp, damar tıkanıklığı, kas hastası olduğunu söyleyen Beker, "Doktor bana ‘Seni muayene etmeme hakkım var. Ama muayene edeceğim. Tayyip'in uşakları' dedi. Ardından da erkek güvenlik görevlisinin gözleri önünde elbiselerimin üst tarafını çıkarmamı istedi. İtiraz edecek oldum ama raporu almaya ihtiyacım olduğu için ses çıkarmadım. Elbiselerimi çıkardım. Öylesine beni muayene etti ve raporu da olumsuz yazdı" diye konuştu.

Beker, 3 gün sonra aniden rahatsızlandı ve ambulansla özel bir hastaneye giderek anjiyo oldu. Hastaneden çıktıktan sonra da polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu. Yaşlı kadın doktor F.A.'yı Samsun Sağlık İl Müdürlüğü'ne de şikayet ettiğini söyledi.