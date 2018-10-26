Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Cubeyr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği belirtildi.
© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Başsavcının olayla ilgili pazar günü Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de Levent'teki başkonsolosluk binasına girmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlk olarak Kaşıkçı'nın binadan ayrıldığını söyleyen Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de gazetecinin başkonsolosluk binasında 'arbede sonucu' öldüğünü ileri sürmüştü.
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