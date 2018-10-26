HDP'den CHP ile ittifak açıklaması

HDP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacağını anımsattı.

Bütçeyi, "israf, faiz ve güvenlikçi" olarak nitelendiren Oluç, güvenlik konularına ayrılan ödeneklerin arttırıldığını, tarım desteklerinin düşürüldüğünü ve çiftçi ile küçük esnafın gözardı edildiğini söyledi. Oluç, "İsrafın en tipik, açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla arttırılmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir" ifadesini kullandı.

GİZLİ OTURUM TEPKİSİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşüldüğünü hatırlatan Oluç, tartışmaların gizli oturumla yapılmasını eleştirdi. Oluç, "Türkiye'nin şirketlerinin durumunu kimden gizliyorsunuz? Gizlediğiniz şeyin ne olduğu bellidir. Denetim raporunun içinde yer alan bir belgeye göre, McKinsey ile yapılmış olan anlaşmanın 1 Şubat 2017'ye kadar geriye gittiği ortaya çıkmıştır. Bunları gizliyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu duruma getirmiş olan McKinsey ile yapılmış olan anlaşmalardır, onların önerileridir" ifadesini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, HDP'ye yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, bunların "yerel seçim operasyonları" olduğunu ileri sürdü.

'CHP İLE HERHANGİ BİR RESMİ GÖRÜŞMEMİZ YOK'

Yerel seçimlerde CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Oluç, "Bizim, CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İttifak konusunda ise batı illeri açısından baktığımızda, en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların, yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz." dedi.

CELAL DOĞAN AÇIKLAMASI

Gazetecilerin, HDP'nin İstanbul adayı için Celal Doğan'ın adının geçtiğine ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Oluç, şu ana kadar sadece İstanbul için değil bütün iller için herhangi bir isim telaffuzlarının olmadığını çünkü daha o aşamaya gelmediklerini söyledi.