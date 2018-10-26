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    Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı

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    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    • Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için yola çıktı
    © Fotoğraf : DHA
    Her devrin gözdesi klasik otomobiller İstanbul’dan Ayvalık’a ‘Cumhuriyet Rallisi’ için yola çıktı. Otomobiller İstanbul-Ayvalık güzergahı boyunca birbiriyle yarışacak ve 29 Ekim günü kortej eşliğinde Cumhuriyet Bayramını kutlayacak.

    Her devrin gözdesi klasik otomobiller İstanbul’dan Ayvalık’a ‘Cumhuriyet Rallisi’ için yola çıktı. Otomobiller İstanbul-Ayvalık güzergahı boyunca birbiriyle yarışacak ve 29 Ekim günü kortej eşliğinde Cumhuriyet Bayramını kutlayacak.

    İstMarina AVM'nin ev sahipliğinde 19 Ekim'den bu yana AVM'deki sergi alanında meraklılarıyla buluşan 70'ten fazla klasik otomobil teknik kontrollerin ardından, uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu A Grubu Etkinlik kategorisinde her sene düzenlenen ''Cumhuriyet Rallisi' kapsamında Ayvalık'a doğru bugün yola çıktı. Klasik Otomobiller Kulübü (KOK) Başkanı Durgut Berberoğlu, yarışa Bursa ve İzmir'den de katılımcıların olacağını söyledi.

    Klasik Otomobiller Kulübü (KOK) Başkanı Durgut Berberoğlu, hedeflerinin arasında klasik otomobillere duyulan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi. Berberoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet rallimizin startını bugün verdik. Yarışımıza yaklaşık 70 tane klasik otomobil katılıyor. Güzergahımız Ayvalık, oranın güzel zeytin bahçeleri, tarlaları arasında değişik etaplarımız olacak. Kaz Dağları'na da uğrayacağız. 29 Ekim Pazartesi günü de kortej yaparak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacağız. Halkımıza klasik otomobilleri tanıtmak ve onlara ilgiyi artırmak en büyük hedefimiz" dedi.

    Yılda 3 yarışın düzenlendiğini söyleyen Berberoğlu, yarışları milli günlere denk getirdiklerini dile getirdi. "Yarışlar 23 Nisan Bahar Rallisi, 19 Mayıs Batı Anadolu Rallisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Rallisi şeklinde düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

    'GENÇLERİN DE İLGİSİ OLDUKÇA FAZLA'

    İlk defa İstanbul dışında bir ralliye çok fazla katılım sağlandığını ve bu durumdan gurur duyduklarını dile getiren Berberoğlu, klasik otomobillere gençlerin ilgisinin oldukça fazla olduğunu ifade etti. Araçların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunun altını çizen Berberoğlu, "Ayrım yapmak çok zor hepsi birbirinden güzel ve kıymetli. Büyük hedef kitlemiz gençler. Bizler babalarımızın otomobillerini kullanıyoruz onlar ileride dedelerinin otomobilleri diye anlatacaklardır. Gençlerden de ilgi oldukça yoğun oluyor. Onlara yönelik yarışlar da yaptık ve inanılmaz katılım vardı. Gençler de çok memnunlardı. Böyle günlerde yarışlar düzenlemekten çok gururluyuz. Cumhuriyetimizi yad etmek, kutlamak çok güzel oluyor" diye konuştu.

    'AİLECEK YAPILABİLECEK BİR HOBİ'

    Klasik otomobilin kendisinde bir tutku olduğunu ifade eden KOK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şakar ise, 10 yıldır yarıştığını ve klasik otomobil yarışlarının ailece yapılabilecek bir hobi olduğunu söyledi. Şakar, "Klasik Otomobil Kulübü vasıtasıyla biz bu güzel hobiyle tanıştık. Tanıştığımız günden beri sürekli içinde olmaya gayret ediyoruz. Ailece yapılabilecek çok güzel bir hobi bu. Eşimle beraber klasikler vesilesiyle harika bir hafta sonu geçirmiş olacağız. İşin gezme kısmı çok güzel Türkiye'nin en nadide köşelerinde seyahat imkanı buluyoruz. Yarışma duygusunda da ayrıca bir heyecan yaşıyoruz. Klasiklerle yarışmayı ve o heyecanı yaşamayı çok seviyoruz" dedi.

    Yarışlarda eşinin pilot, kendisinin ise kopilot olduğunu söyleyen Şakar, oğlunun da geçen senenin Türkiye şampiyonu olduğunu vurguladı.

    Etiketler:
    29 Ekim, sergi, yarış, Klasik araba, Cumhuriyet Rallisi, Durgut Berberoğlu, Türkiye
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