Trabzon'un fetih tarihi değişiyor: '58 yıldır yanlış tarihte kutlamışız'

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon'un fetih tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip kutlamalar yapıldı.

© AA / Cemil Seval Düğünü için tekneyi karadan yürüttü 5

Kentin fethinin 557. yıl dönümü bugün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, 58 yıldır 26 Ekim tarihinde kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu, asıl tarihin ise 15 Ağustos olduğunu söyledi.

Kutlama tarihinin değişeceğini duyuran Kınalı, "Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir" dedi.

Kentin fethedildiği tarihe ilişkin geçen yıl açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihçilerle yapılan değerlendirmelerde Trabzon'un fethinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olduğuna karar verildiğini belirtip, kutlamaların da bu tarihe alınması için girişimde bulunacaklarını belirtmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Fatih Sultan Mehmet dönemi üzerine doktorasını yapan Prof. Dr. Kenan İnan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte her yıl 26 Ekim'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürüp, gerçek tarihin 15 Ağustos olduğunu belirtmişti. İnan, Türk Tarih Kurumu'nca 1943 yılında ilk baskısı yapılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya ait kitapta yer alan ve 26 Ekim 1461'i gösteren fetih tarihinin kafaları karıştırdığına dikkat çekerek, asıl tarihin 15 Ağustos olduğunu vurgulamıştı.