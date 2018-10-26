Melda Onur: CHP'de eşbaşkanlık olsa ikisini de erkek yaparlar

CHP'nin 24. dönem İstanbul Milletvekili Melda Onur, siyasette kadınlardan erkeklere göre daha çok liyakat beklendiğini söyledi.

Gazete Duvar'da Tuba Torun'un hazırlayıp sunduğu 'Bayan Değil Kadın' programının konuğu olan CHP'nin 24. dönem İstanbul Milletvekili ve Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, siyasette kadınlardan erkeklere göre daha çok liyakat beklendiğini söyledi.

Kadının 'kadın alanlarında' tutulmaya çalışıldığını belirten Onur, yerel seçimlerde büyükşehir adaylıkları için hep erkeklerin adının geçtiğini ifade etti. Onur, kadın meselesinde muhalefette de iktidardakine benzer bakış olduğunu söylerken ''CHP'de eşbaşkanlık olsa korkarım ikisini de erkek yaparlar'' ifadelerini kullandı.

