Kayıt
20:16 26 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

    Yumruk yediği iddia edilen Destici: Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 47

    Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin 2009’da helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili davada protesto edilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yumruk yediği iddialarına ilişkin olarak, "Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer" dedi.

    Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Yazıcıoğlu ailesinden Destici'ye tepki: Ahlaksız herif, buraya ne yüzle geliyorsun
    Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada Yazıcıoğlu ailesi ile arasında yaşanan gerginlik sırasında yumruk yediği iddia edilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ortaya atılan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

    ​Yaşananlara dair açıklama yapan Destici, olayı "Provokasyon" diye niteleyerek, "Kimlerin bu hadiseyi kışkırttığını ve meseleyi bu noktaya getirdiğini biliyoruz. İyi niyetlerin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bizim referandumdaki ‘Evet' kararımız, ondan sonra başlayan süreç, seçimlerde AKP ile seçim işbirliğimiz ve cumhur ittifakı içinde yer almamız da birilerini rahatsız etti" diye konuştu.

    'BBP GENEL BAŞKANINA KİM YUMRUK ATABİLİR'

    Muhsin Yazıcıoğlu
    © AA / Arşiv
    Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı: Türkiye'nin gözünün içine bakarak dosyayı kapatmaya çalışıyorlar
    Olayın haberleştirilmesine tepki gösteren ve söz konusu haberle ilgili ‘ahlaksızlık' ve ‘iftira' sözcüklerini kullanan BBP lideri, "Yok mahkemeden kovulmuşuz, yok yumruk yemişiz. Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer. Kimin haddinedir bize yumruk atmak. BBP Genel Başkanına kim yumruk atabilir. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

    'SEÇİMLER BİTSİN YİNE HER ŞEY DURULACAK'

    Yaşanları seçim döneminin yaklaşmasıyla ilişkilendiren Destici, "Her seçim öncesi bu tür hadiseler yaşanıyor. Durup dururken neden yaşanıyor? Şimdi yine bir seçim var. Seçimler bitsin yine her şey durulacak. Benim cumhur ittifakının devam etmesi gerektiği ve iki liderle de görüşüp bir daha konunun görüşülmesi konusundaki düşüncem de belli çevreleri rahatsız etti. Biz bugüne kadar bunlara pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Biz doğru bildiğimiz ve inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" yorumunda bulundu.

    İlgili konular:

    Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu kararı
    Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı şüpheliler için verilen 'takipsizlik' kaldırıldı
    Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü suikast
    Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayı manipüle ettiği öne sürülen polis tutuklandı
    Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'Barnabas İncili' şüphesi
    Etiketler:
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yumruk yedi iddialarına ilşkin açıklamalarda bulundu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı dava, BBP, Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus süper model Natalya Vodyanova
    Süper model Natalya Vodyanova, kadınlar için Antalya'da
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet