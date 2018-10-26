Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Beklentimiz Kaşıkçı olayında adı geçenlerin Türk yargısına teslim edilmesidir

© REUTERS / Osman Orsal Kaşıkçı soruşturmasında Başsavcılık, 18 kişinin Suudi Arabistan'dan iadesini istedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, soruşturma makamı olarak tüm delilleri, bulguları titizlikle derinleştirerek sürdürüldüğünü belirtti.

Bugün adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesinin Adalet Bakanlığına ulaştığını ifade eden Gül, "Bakanlığımızca Suudi yetkililere, makamlara ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Başsavcılığımızın talebi, bu 18 kişinin yargılama yapılması, soruşturma yapılmak üzere Türkiye'ye iadesi talebidir" diye konuştu.

'TÜRK MAKAMLARI, BU OLAYI AYDINLATMA KONUSUNDA HEM KARARLIDIR HEM DE YETKİNDİR'

Süreç hakkında değerlendirme yapan Bakan Gül, "Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir. İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları, bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Bu nedenle bu soruşturmanın da yargılamanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu, dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu başsavcılığımızın bu talebine olumlu cevap vermesini, hem Suud hem bütün uluslararası toplum açısından da çok olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

'SUUDİ MAKAMLARIN BU KONUDA İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

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İade talebinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, "Bu arada aslolan Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir irade ve kararlılığı söz konusudur. Bu çerçevede beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi, elbette Suudi makamlarının da bu konuda işbirliği çok önemlidir. Bu iş birliğinin de olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz. Bu meselenin de en net bir şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını diliyoruz. Savcılığımızın bu takdirin de olan konunun yerine getireceğine biz de bütün dünya kamuoyu da olayın aydınlatılmasını bekliyor. Burada da elbette Suudi makamların iş birliği çok önemli" dedi.