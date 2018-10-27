Grev nedeniyle THY'den sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı seferlerini iptal etti.
© REUTERS / Murad Sezer
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki grev nedeniyle yarın İstanbul-Brüksel arasındaki sekiz seferin yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, iki şehir arasındaki TK uçuş kodlu "1937-1938-1943-1944-1939-1940-1941-1942" tarifeli seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
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