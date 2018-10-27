Grev nedeniyle THY'den sefer iptali

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle yarın planlanan bazı seferler iptal edildi.

© REUTERS / Murad Sezer THY uçağı, 610 kilometre daha fazla yol kat ederek yakıt tasarrufu sağladı

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki grev nedeniyle yarın İstanbul-Brüksel arasındaki sekiz seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, iki şehir arasındaki TK uçuş kodlu "1937-1938-1943-1944-1939-1940-1941-1942" tarifeli seferlerin iptal edildiği kaydedildi.