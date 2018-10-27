İstanbul'da 1500 adrese operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 615 ekipten oluşan 1350 polis, önceden belirlenen 1500 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi.
Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 181 kişi yakalandı. Bunlar arasında adam öldürme, hırsızlık, yağma, gasp, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit gibi suçlardan aranan şahıslar bulunuyor.
Yakalananlar arasında 20 yıl hüküm giyen 4, 10 yıl hapis cezası bulunan 15, 5 yıl ceza alıp firari olan 87 kişi de yer alıyor.
İşlemleri tamamlanan şahısların adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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