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    Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılış

    Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir açıklandı: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Avrasya yok

    © AA / Hakan Göktepe
    Türkiye
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    Ocak-eylül döneminde köprü ve otoyollardan elde edilen geliri açıklayan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne ilişkin istatistikleri paylaşmadı.

    Osmangazi Köprüsü
    © AFP 2018 / Arşiv
    'Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde dolardan TL'ye geçiş mümkün değil'
    KGM’nin açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde köprü ve otoyollardan elde edilen gelir 1 milyar 340 milyon 825 bin lira.

    Diken'in aktardığına göre, genel istatistiğin dışında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın dokuz ayında geçen 87 milyon 805 bin 534 araçtan 352 milyon 46 bin lira ücret alındığını aktaran KGM, yap-işlet-devret projelerine dair verileri açıklamadı.

    Bu projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Şayet geçiş taahhütleri tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

    OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ İÇİN GÜNLÜK 40 BİN ARAÇ GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

    Osmangazi Köprüsü
    © AFP 2018 / Arşiv
    Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler: HGS olmasına rağmen nakit para isteniyor
    Günlük 40 bin araç garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü için bu rakamın tutturulamadığı ve bunun Hazine’ye maliyetinin yıllık 1,3 milyar lira olduğu açıklanmıştı. Sözleşmeye göre her araç için 35 dolar + yüzde KDV ödenmesi gerekiyor. Hazine hem taahhüt edilip geçmeyen araçlar için ödeme yaparken, hem de KGM tarafından 35 dolar + yüzde KDV’den daha düşük bir geçiş ücreti belirlenirse aradaki farkı işletmeci firmaya ödüyor. Köprüden mevcut geçiş ücreti 65 lira.

    AVRASYA TÜNELİNDE YILLIK 25.6 MİLYON ARAÇ GARANTİSİ VERİLDİ, 2017'DE 15 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

    Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’ndense 2017’de yaklaşık 15 milyon araç geçtiği açıklanmıştı. İşletmeci firmanın aradaki fark nedeniyle devletten 123 milyon lira alacağı bildirilmişti.

    Avrasya Tüneli
    © AA /
    Devlet, Avrasya Tüneli'nden geçmeyen araçlar için 123 milyon lira ödeyecek
    Tüneli 24 yıl beş ay boyunca Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) işletecek. Bu sürenin ardından tünel kamuya devredilecek.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinse 10 yıl işletmeci olan ICA firmasına yılda 135 bin araç geçişi taahhüdü bulunuyor. Geçiş ücreti olarak 3 dolar + yüzde KDV öngörülmüştü.

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