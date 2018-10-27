Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir açıklandı: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Avrasya yok

söz konusu dönemde köprü ve otoyollardan elde edilen gelir 1 milyar 340 milyon 825 bin lira.
Diken'in aktardığına göre, genel istatistiğin dışında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın dokuz ayında geçen 87 milyon 805 bin 534 araçtan 352 milyon 46 bin lira ücret alındığını aktaran KGM, yap-işlet-devret projelerine dair verileri açıklamadı.
Bu projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Şayet geçiş taahhütleri tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ İÇİN GÜNLÜK 40 BİN ARAÇ GARANTİSİ VERİLMİŞTİ
AVRASYA TÜNELİNDE YILLIK 25.6 MİLYON ARAÇ GARANTİSİ VERİLDİ, 2017'DE 15 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
Yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’ndense 2017’de yaklaşık 15 milyon araç geçtiği açıklanmıştı. İşletmeci firmanın aradaki fark nedeniyle devletten 123 milyon lira alacağı bildirilmişti.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinse 10 yıl işletmeci olan ICA firmasına yılda 135 bin araç geçişi taahhüdü bulunuyor. Geçiş ücreti olarak 3 dolar + yüzde KDV öngörülmüştü.
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