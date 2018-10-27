Valiler kararnamesi: 21 ilin valisi görevden alındı

Yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 21 ilin valisi merkeze çekildi, 17 valinin görev yeri değişti. Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.
Ercan Topacan'ın yerine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valisi olarak atandı. Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya atandı.
Görevden alınan ve yeni atanan valilerin listesi şöyle:
Resmi gazete
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi gazete
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi gazete
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi gazete
Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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