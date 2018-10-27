'Erdoğan, 'Belediye başkanlığı için yalnızca iki vekil istifa edebilir' dedi'

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için yalnızca iki kişinin milletvekilliğinden istifa edebileceğini söylediğini aktardı. Fırat, bu kontenjanın yalnızca İstanbul ve Ankara için kullanılacağını ifade etti.

Hande Fırat, "Salı sallanır" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti, Bahçeli'nin 'Zoraki görüşmeler bitti' dediği gün harekete geçti. 23 Ekim Salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı" ifadesine yer verdi.

"En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek. Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak" diyen Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

— MHP ile tansiyon karşıdan bir hamle gelmedikçe yükseltilmeyecek. Yasa teklifi Meclis'e gönderilecek, geçerse geçecek, geçmezse kararname yöntemine başvurulacak.

— Gelelim AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için konuşulanlara, edindiğim bilgiye göre İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var. Üst düzey bir kaynağım "İstanbul'da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler" dedi.

— Ankara için gündemdeki isim Mehmet Özhaseki. Süleyman Soylu'nun da ismi geçiyor.

'BAHÇELİ'Yİ İNCİTMEYİN'

Fırat, "Geçen hafta CHP ve MHP arasındaki gerginlik, çirkin üslup çok konuşuldu" hatırlatmasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söz konusu üsluptan çok rahatsız olduğunu belirten Fırat, "Engin Altay'ın MHP lideri için kullandığı 'şamar oğlanı' ifadesinin ardından grup başkanvekillerini çağırdı ve 'Sayın Bahçeli'yi üzecek, incitecek tek bir söz duymayacağım' dedi" ifadesini kullandı.