Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyir, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Cübeyir ayrıca, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyledi.

© AA / Murat Kula AK Partili Aktay: Kaşıkçı cinayetinde asıl hedef Türkiye'ydi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cübeyir, "Suudi kolluk kuvvetlerinin Türk meslektaşları ile Türkiye'de birlikte olayı araştırdıklarını ifade etti.

Cübeyir ayrıca, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Cübeyir Suudi Arabistan ve ABD ilişkileri ile ilgili de, "İlişkilerimiz demirle örtülü. Obama yönetimi ile zor zamanlar yaşamıştık ancak Trump yönetimi daha gerçekçi bir dış politika izliyor" dedi.