İlhan Şeşen: Türkiye'de kendimi hala özgür hissediyorum, üzerimde büyük bir baskı yok

Sanatçı İlhan Şeşen, sokakta birçok kişinin yüzünün gülmediğini fark ettiğini ancak kendisinin Türkiye'de hala özgür hissettiğini belirtti. Şeşen, üzerinde büyük bir baskı hissetmediğini dile getirdi.

İlhan Şeşen, Posta gazetesinde Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

"Sonu nereye varır bilmiyoruz ama gidişimiz kötü, tüm dünyada öyle. Çoğunluğun yüzü gülmüyor. Onu görebiliyorum" diyen Şeşen, şöyle devam etti:

— Türkiye'den konuşursak kişisel olarak ben hala kendimi özgür hissediyorum, ne yalan söyleyeyim. Türkiye'de halen üzerimde büyük bir baskı hissetmiyorum. Ama ben ölçü olmayabilirim. Böyle hissetmem çok sevilmemle de ilgili olabilir. Ama hukuk hakkında hep şunu derim: "Hukukun var olmadığını düşünüyorsan var olan hukuka uy yeter!" Bazı yerlerde sigara içilmiyor mesela. Ne yapalım? Soruyorum, "İçebilirsiniz" derlerse içiyorum. "Yasak" derlerse içmiyorum. Bu kadar basit.

Şeşen, Çınar'ın "Geçtiğimiz seçimlerde oy kullandınız mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

— Kime oy vereceğim bilemiyordum. Sonra düşündüm, tüm partilerin programında tek bir amaç var, o da bu milleti refaha kavuşturmak. O zaman hangisine oy verirsem vereyim fark etmez. Hepsi benim iyiliğime kavuşacak. Benim zamanımdan kalma bir tekerleme vardır. İşaret parmağını ağzının ortasına çakarsın, "İğne miğne" diye başlarsın. Onu yaptım. Son heceye denk gelen yere mührü bastım.