'İstanbul'daki Suriye zirvesi, Astana formatının etkisini artıracak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün İstanbul'da Suriye zirvesi gerçekleştirecek. Zirvenin saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar, Çengelköy'deki tarihi Vahdettin Köşkü'nde yapılacak zirvenin Suriye'de çözüm sürecine nasıl etki edeceğini yorumladı.

'ASTANA FORMATINA İNANANLARIN SAYISI AZDI'

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, geçen yıl Rusya, Türkiye ve İran liderleri Astana kapsamında ilk zirvelerini gerçekleştirdiğinde Suriye'deki çıkarları tamamen farklı olan bu ülkelerin pragmatik işbirliği yapacağına çok az kişinin inandığını anımsattı.

"Diğer taraftan bir çok kişi de, Astana formatının başarılı olması halinde Suriye krizini ve bölgedeki krizleri çözmek için ön koşulsuz özel diyaloğa dayanan yeni ilkesel yaklaşımın tanığı olacaklarını belirtti" diyen Lukyanov, süreç sonucunda müşterek katılıma, sürekli görüş birliği aramaya ve sorunları kademeli olarak çözmeye dayanan bir yaklaşım ortaya çıktığını ifade etti.

'FRANSA VE ALMANYA'NIN KATILIMI ASTANA FORMATINI ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK'

Lukyanov, İstanbul'daki zirvenin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini kanıtlayan Astana formatını Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yeni bir seviyeye taşıyacağını vurguladı.

'SANSASYONEL BİR SONUÇ BEKLENEMEZ'

Avrupa'da güvenliğin ana garantörleri olan Fransa ve Almanya'nın Rusya ve Türkiye ile diyalog kurarak sığınmacı sorunu ve sığınmacıların eve dönüş sorunu gibi en hassas sorunların çözümüne yaklaşabileceğini ve uzun vadeli çıkarlarıyla örtüşen Suriye'nin yeniden inşası sürecine dahil olabileceğini anlatan Lukyanov, İstanbul zirvesinden sansasyonel bir sonuç beklenemeyeceğinin de altını çizdi.

'SURİYE'DE İKİ TEMEL SORUN VAR'

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kıdemli siyasi danışmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Vitaliy Naumkin de, öncelikle İdlib'deki durum ve anayasa komitesi kurulması olmak üzere iki temel sorun bulunduğuna dikkat çekti.

'RUSYA, TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNÜ VE ÇIKARLARINI ÖNEMSİYOR'

© AFP 2018 / SALVATORE DI NOLFI İran Dışişleri’nden İstanbul’daki dörtlü zirve yorumu: Biz olmadan Suriye sorunu çözülemez

Rusya ve Türkiye'nin bu sorunlarla ilgili görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmayı başardığını ve işbirliğinin çok iyi geliştiğini kaydeden Naumkin, "Türkiye, militanları silahsızlandırılmış bölgeden çıkarma yükümlülüğünü çok başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Süreç henüz tamamlanmasa da Türkiye'nin bunu başaracağından şüphe yok. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri militanlardan ayıracağından da şüphe yok. Bu, Rusya'nın görüşüyle her zaman örtüşmese de, Rusya, Türkiye'nin görüşünü ve çıkarlarını önemsiyor" ifadelerini kullandı.

Naumkin, Türkiye'nin anayasa komitesinin muhalif grubunun oluşturulmasına etki ederek anayasa komitesi konusunda da çok önemli bir iş çıkardığını kaydetti.

'KÜÇÜK GRUP KENDİ BAKIŞ AÇISINI DAYATMAYA ÇALIŞIYOR'

ABD'nin başını çektiği küçük grubun kendi planlarını ve sorunların çözümü için kendi bakış açısını dayatmaya çalıştığını anlatan Naumkin, "Küçük grubun bölgesel üyeleriyle etkili bir işbirliği geliştiriyoruz. Ancak Suriye için baskıya dayalı ve Suriye liderinin koltuktan inmesi gibi kabul edilemez hususların yer aldığı bir reçete dayatmaya çalışmak perspektifi olmayan bir yaklaşım" değerlendirmesinde bulundu.