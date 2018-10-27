'Dörtlü Suriye formatı, Rusya ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet ediyor'

İstanbul'daki dörtlü zirveyi değerlendiren Rusya Dışişleri Konseyi'nden Türkiye uzmanı Timur Ahmetov, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın mevcut inisiyatiflerine dahil etmenin veya yeni formatlar oluşturmanın Rusya ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan Ahmetov, Rusya'nın amacının Astana formatına başta Suriye'nin yeniden inşası ve sığınmacıların dönüşü olmak üzere insani alandaki çalışmaları dahil etmek olduğunu belirtti.

Ahmetov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin ilk kez bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu formatta zirve yapılması, Avrupalı ülkelerin Suriye'nin ekonomik yeniden yapılandırmasını sağlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Zira Suriye'deki ekonomik yaşam iyileşmedikçe, sığınmacıların vatanlarına dönmek için daha az gerekçesi olacak" dedi.

İstanbul zirvesinin Almanya ve Fransa'nın kendi koşullarını dikte edeceği bir platform olmayacağının da altını çizen Ahmetov, "Bu format, Rusya'nın Türkiye'nin desteği ve aracılığıyla çözülmesi için daha fazla uluslararası aktörü çekebileceği ortak konuların bulunmasına hizmet edecek" diye konuştu.