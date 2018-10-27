'Dörtlü Suriye formatı, Rusya ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet ediyor'

Ahmetov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin ilk kez bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu formatta zirve yapılması, Avrupalı ülkelerin Suriye'nin ekonomik yeniden yapılandırmasını sağlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Zira Suriye'deki ekonomik yaşam iyileşmedikçe, sığınmacıların vatanlarına dönmek için daha az gerekçesi olacak" dedi.
İstanbul zirvesinin Almanya ve Fransa'nın kendi koşullarını dikte edeceği bir platform olmayacağının da altını çizen Ahmetov, "Bu format, Rusya'nın Türkiye'nin desteği ve aracılığıyla çözülmesi için daha fazla uluslararası aktörü çekebileceği ortak konuların bulunmasına hizmet edecek" diye konuştu.
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