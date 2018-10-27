Almanya’da petrol sıkıntısı baş gösterdi

Sıcak ve yağışsız geçen yaz nedeniyle su seviyesi oldukça fazla düşen Ren'de, petrol tankerleri dolu haldeyken geçemiyor.

Stratejik rezervden 84 bin ton benzin, 180 bin ton mazot ve 67 bin ton kerasin alınacak. Bu durumun uzun vadeli bir krizi işaret etmediğini belirten yetkililer, rezervlerden sadece bazı bölgeler için yakıt alınacağını ifade etti.

Almanya'nın stratejik rezervlerinde 24 milyon ton ham petrol ve petrol ürünü bulunuyor. Bu sayede, kritik bir durumda, 90 gün boyunca ülkenin kara ve hava taşımacılığının yanı sıra kimyasal üretim için gerekli hammadenin de tedarik edilmesi mümkün.

Stratejik yakıt stoğuna 40 yıl önce başlayan Almanya, bu süre zarfında, Irak'taki savaş, Libya'daki kriz ve ABD'deki Katrina kasırgası nedeniyle sadece üç kez yakıt çekti.