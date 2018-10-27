AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Müzakere' diyen Buldan'a tepki

Ömer Çelik, Pervin Buldan'ın "Çözüm süreci yeniden başlamalı" çağrısıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine karşı dünyanın en meşru ve en haklı mücadelesini yürütmektedir. Milletimiz ve tüm insanlık adına terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruş, terörle tavizsiz mücadeledir" diyen Çelik, şöyle devam etti:

— Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir.

Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında “müzakere”den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 27, 2018

​- Milletimize silah çeken terör örgütlerinin siyasi gölgesi olanların terör örgütü adına siyasi dil üretmeleri ve propaganda yapmaları, terörün milletimize ve insanlığa karşı işlediği suçların destekçisi olmalarından başka anlam taşımaz.

— Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı tavizsiz terörle mücadele diliyle ve yöntemleriyle cevap vermesi hakkın ve hukukun gereğidir. Bu mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir.