Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri dış ülkelere teslim edilmeyecek

© AFP 2018 / Lionel BONAVENTURE Pentagon, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yeni yaptırımları açıkladı

Bahreyn'de düzenlenen Manama Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Riyad'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi olayına karıştıklarından şüphelenilen kişileri dış ülkeler teslim etme niyetinde olmadığını söyledi.

Suudi bakan, "Bu kişiler Suudi Arabistan vatandaşı. Kendileri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı ve soruşturma Suudi Arabistan'da yürütülüyor, şüpheliler Suudi Arabistan'da yargılanacak" diye konuştu.

El-Cübeyir, Riyad'ın soruşturma sürecinde gerçeğe ulaşacağını ve suçluların cezalarını çekeceklerini de sözlerine ekledi.