Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri dış ülkelere teslim edilmeyecek

Bahreyn'de düzenlenen Manama Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir, Riyad'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi olayına karıştıklarından şüphelenilen kişileri dış ülkeler teslim etme niyetinde olmadığını söyledi.
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Suudi bakan, "Bu kişiler Suudi Arabistan vatandaşı. Kendileri Suudi Arabistan'da gözaltına alındı ve soruşturma Suudi Arabistan'da yürütülüyor, şüpheliler Suudi Arabistan'da yargılanacak" diye konuştu.
El-Cübeyir, Riyad'ın soruşturma sürecinde gerçeğe ulaşacağını ve suçluların cezalarını çekeceklerini de sözlerine ekledi.
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