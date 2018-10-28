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05:53 28 Ekim 2018
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    Tiyatro

    'Kültürel tesisler yerel yönetimlere devredilecek'

    © AA /
    Türkiye
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    2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluşlarına devredilecek.

    Resmi Gazete
    © AA /
    '2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de
    Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, kültür alanında bu yıl içinde yapılanlar aktarıldı ve hedefler sıralandı.

    Programda, Türkiye'de kültür ve sanat alanında, edebiyat, yayın sektörü, sinema, tiyatro gibi birçok sahada önemli gelişmeler yaşandığına işaret edildi.

    Türk sinemasının uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılması ve marka olma potansiyelini gerçekleştirebilmesi için yeni stratejilere ve ödül-destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu aktarılan programa göre, yeni dönemde Türkiye'nin ortak tarihi geçmişinin bulunduğu ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleriyle kültürel ilişkileri geliştirilecek, kültür endüstrisinin milli gelir, ihracat ve ülke tanıtımına katkısı artırılacak.

    Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluşlarına devredilecek. Bu kapsamda 2019 yılı aralık ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kültür merkezlerinin yerel yönetimler ile üniversitelere tahsisi sağlanacak.

    ÖZEL TİYATROLARA DESTEK ARTACAK

    Turist, tatil, turizm
    © Fotoğraf : DHA
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    Programa göre, özel tiyatrolara verilen desteklere yönelik objektif göstergeler içeren bir mekanizma geliştirilecek ve bu kapsamda destekler artırılacak. Sahne sanatlarının gelişimi için Türkçe telif eserlerin nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verilen desteklerde de artırıma gidilecek.

    Sinema salonu olmayan kentlere yazlık sinema kurulacak ve sinema için gerekli makine-teçhizat temin edilecek, sokak oyunları, kısa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek.

    Çocuklara yönelik animasyon, çizgi film ve bilgisayar oyunu gibi yapımların tarihi ve kültürel değerleri içermeleri ve çocukların sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaları da yeni dönemde teşvik edilecek.

    Türkiye Film Arşivi ve Sinema Müzesinin kurulacağı bildirilen programda, Tarihi Kent Bölgelerinin Tasarımı, Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi'nin de hayata geçirileceği kaydedildi.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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