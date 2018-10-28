Adaylık borsası açıldı: AK Parti'de büyükşehir adaylığı 10 bin lira

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yerel seçimlerde AK Parti'de büyükşehir belediye başkanlığına aday olanlardan 10 bin, illere aday olacaklardan 5 bin lira adaylık parası alınacak. Kadın adaylar ve engelliler ise bu miktarın yarısını ödeyecek. Ücretler, başvuru yapılan il ve ilçe teşkilatına gelir kaydedilecek ve iade edilmeyecek.
Delegelere, mevcut belediye başkanı sorulacak ve yerine isim yazılması istenecek. Bu yoklamada sadece il, ilçe, ana kademe üyeleri, kadın ve gençlik yönetimleri, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, eski milletvekilleri, eski il-ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları oy kullanacak.
AK Parti yeni kurduğu elektronik sistemle geçmişte bir ay süren temayül yoklaması sonuçlarını bir günde bitirecek. Temayül sonuçları, oylama bittikten sonra bir saat içinde alınacak.
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