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11:37 28 Ekim 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satmış

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davalar sonucu tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu parayı evini satarak ödediği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik bugüne kadar 29 dava açtı. Sonuçlanan 12 davada Kılıçdaroğlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

    Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla yüce divan salonunda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ödeyeceği tazminat bedelini icraya yatırdı
    Milliyet'ten Talat Atilla'nın köşe yazısında yer alan iddiaya göre, Kılıçdaroğlu tazminatlarını ödemek için Burhaniye'deki kooperatif evini satmış.

    Diken'in aktardığına göre, söz konusu iddayı Kılıçdaroğlu'nun da teyit ettiğini söyleyen Atilla, evin 500 bin liraya satıldığını belirtti.

    Buna göre, Kılıçdaroğlu evi satarak hem Erdoğan'a tazminatı öderken hem de kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğün masraflarını karşıladı.

    Atilla'nın köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

    "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca gündemden düşmeyen… Dillere pelesenk olan Burhaniye'deki kooperatif evini hatırlarsınız… Bir süre önce o meşhur evini ya da basındaki yaygın tanımla, villasını sattığına dair duyumlar almama rağmen… Kesin teyit edemeyince yazmamıştım.

    'KILIÇDAROĞLU EVİNİ İKİ GEREKÇEYLE ELDEN ÇIKARMIŞ'

    Doğrusu bu fikri takibi biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tazminat paralarını nereden ödüyorsun?" sorusuna yanıt olur mu diye merak ederek de yapmıştım… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruların yanıtlarını sordum.

    Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü töreni
    © REUTERS / Umit Bektas
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bu kez 1 milyon liralık tazminat davası
    Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama… Sınırları zorlayan ısrarımla… Burhaniye'deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim. Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

    BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek…

    İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğün masraflarını karşılamak…"

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    Etiketler:
    tazminat, Talat Atilla, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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