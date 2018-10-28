Askere miğferle vurup öldürmekten yargılanan başçavuş TSK’dan atıldı

Bursa'da 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç'ı miğferle darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanan başçavuş Osman Hancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kılıç ailesi tarafından açılan tazminat davasına gönderdiği savunmada, er Gökhan Kılıç'ın Başçavuş Osman Hancı tarafından öldürüldüğünü kabul etti.

© AFP 2018 / Ozan Köse Komutanın miğferle dayağı askeri öldürdü

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre , bakanlıkça Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilen savunmada, Hancı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18 Nisan 2018 tarihli kararıyla TSK'dan çıkarıldığı ve kararın tebligat aşamasında olduğu bildirildi.

Savunmada, idarenin kusurlu olmadığı öne sürülerek, "Er Kılıç'ın ölümüne sebebiyet veren olay, başka bir kişinin davranışından kaynaklandığından, idareye izafe edilecek bir kusur bulunmamaktadır" denildi. Tazminata hükmedilmesi halinde cezanın Hancı'dan rücu edilmesi istendi.

AVUKAT: ASKERİN ÖLÜMÜNDEN MSB SORUMLU

© AA / Arşiv Askeri miğferle döverek öldüren komutan, yalan ifade vermiş

Kılıç Ailesi'nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, kamu hizmeti nedeniyle TSK'ya katılan genç askerin ölümünden MSB'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, işkenceyle ilgili bir içtihat kararında "Adli hizmetin görülmesi sırasında adli nitelik ve karakterini dahi kaybeden haksız fiilden devletin sorumluluğu kabul edilmelidir" denildiğini vurguladı.

Kılıç'a şehitlik vermeyen MSB'nin sorumluluktan uzak durduğunu savunan Karaca, "Mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Er Kılıç, 7 Ekim 2017'de nöbette annesiyle telefonda konuşurken Hancı'nın başına miğferle vurması sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Hancı hakkında ‘kötü muamele sonucunda ölüme sebebiyet vermek' suçundan en az 10 yıl hapis verilmesi istenmişti.