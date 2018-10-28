Askere miğferle vurup öldürmekten yargılanan başçavuş TSK’dan atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kılıç ailesi tarafından açılan tazminat davasına gönderdiği savunmada, er Gökhan Kılıç'ın Başçavuş Osman Hancı tarafından öldürüldüğünü kabul etti.
Savunmada, idarenin kusurlu olmadığı öne sürülerek, "Er Kılıç'ın ölümüne sebebiyet veren olay, başka bir kişinin davranışından kaynaklandığından, idareye izafe edilecek bir kusur bulunmamaktadır" denildi. Tazminata hükmedilmesi halinde cezanın Hancı'dan rücu edilmesi istendi.
AVUKAT: ASKERİN ÖLÜMÜNDEN MSB SORUMLU
Kılıç'a şehitlik vermeyen MSB'nin sorumluluktan uzak durduğunu savunan Karaca, "Mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Er Kılıç, 7 Ekim 2017'de nöbette annesiyle telefonda konuşurken Hancı'nın başına miğferle vurması sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Hancı hakkında ‘kötü muamele sonucunda ölüme sebebiyet vermek' suçundan en az 10 yıl hapis verilmesi istenmişti.
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