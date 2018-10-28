Kayıt
11:36 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili ve zorunlu din dersi açıklaması

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Okullardaki yaz tatili süresinin Avrupa'daki gibi 200 gün olabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersiyle ilgili, "İçinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka ders almak isteyebilir. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli" dedi.

    Milli Eğtiim Bakanı Selçuk, okullardaki yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir" ifadesini kullandı.

    MEB, Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk
    © AA / Serhan Başçuhadar
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yabancı dil neden zorunlu olsun?
    CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı. İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

    — Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda'ya Fransa'ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz.

    '10 YILLARDIR SÜREN SORUNLAR VAR'

    — Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu. Öğretmenlerimiz için çalışma saatleri, atama durumları düzenlenecek.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Eğitimde 2023 vizyon belgesi açıklandı: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak
    -10 yıllardır süren sorunlar var. Bi kısmı bu yıl içerisinde çözülebilecek sorunlar. Bununla ilgili web sayfası var. Burada sorulara ne zaman neyi yapıp yapamayacağımız konusunda yanıtlar veriyoruz.

    — 60 bine yakın sözleşmeli öğretmenimiz var. Bu bir kanun meselesi. Yani Meclis'in karar alması sözkonusu. Ne kadarı Bakanlık olarak çözebileceğiz şeyler; ne kadarı Meclis'in… Bize düşen kısımları biz çözmeye çalışıyoruz. Kanun gerektiren konuları bekliyoruz.

    SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

    — 680 bin civarında Suriyeli çocuk var eğitim bekleyen. Hala gelen çocuklar var. Net bir rakam veremiyorum.

    72 bin Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkesine gidiyor
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı
    -Daha evvel Ulusla arası çocuklar olsun istiyorduk ama bizim çocuklarımızın istikrarını koruyarak. Türkçe öğrenlemerini istiyoruz. Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Suriyeli yetiştirmek gibi bir derdimiz yok. Etnik bir davranış sergiliyoruz. Finlandiya'nın bütün öğrenci sayısı 600 binin altında.

    — Suriyeli öğretmenler var. Hem Arapça hem Türkçe bilen öğretmenlere ihtiyacımız var.

    'YAZ TATİLİ AVRUPA'DAKİ GİBİ 200 İŞ GÜNÜ OLABİLİR'

    — Tek yarıyıl olmak zorunda değil. 180 iş günü artabilir. Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir.

    Ziya Selçuk
    © AA / Ali Balıkçı
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 3600 ek gösterge Öğretmenler Günü'nde açıklanacak
    -Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir.

    — Din dersleri içinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Kimin için zorunlu diye baktığımızda bu tartışılır. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka dersler almak isteyebilir. Devlet politikası var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli.

    'ANDIMIZ KARARI 5 YILDIR BEKLEMEDE'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Gökhan Balcı
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'Andımız' tepkisi: Vatandaş beni tokatlıyor, sizi değil
    - Andımız kararı 5 yıldır beklemede olan bir karar. Eğitimde vizyonun olduğu bir haftada danıştay açıklama yapıyor. Gelecekle ilgili bir kurgulama yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 'neden şimdi çıkıyor?' dedi haklı olarak. Bu konu bilimsellikle iglili bir konu değil bu siyasal bir mesele.

    — Adrese dayalı eğitimde önümüzdeki yıl bu tür sorunların çözüleceğini görecekler.

    İlgili konular:

    MEB'den 'Andımız' açıklaması: Karar kesinleşmedi
    MEB, liselere geçişte örnek soruları yayımladı
    Yeni sistemin ilk bütçe tasarısı TBMM'ye sunuldu: En büyük pay MEB'in
    Etiketler:
    Yabancı dil, din dersi, Yarıyıl tatili, öğrenci andı, MEB, Ziya Selçuk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’de, sonbahar ve kış aylarında etkili olan sisin oluşturduğu manzara film sahnelerini aratmıyor.
    Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam