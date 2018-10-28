Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili ve zorunlu din dersi açıklaması

Okullardaki yaz tatili süresinin Avrupa'daki gibi 200 gün olabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersiyle ilgili, "İçinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka ders almak isteyebilir. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli" dedi.

Milli Eğtiim Bakanı Selçuk, okullardaki yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir" ifadesini kullandı.

© AA / Serhan Başçuhadar Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yabancı dil neden zorunlu olsun?

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

— Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı. İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

— Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda'ya Fransa'ya götürsek yabancı dil örenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz.

'10 YILLARDIR SÜREN SORUNLAR VAR'

— Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu. Öğretmenlerimiz için çalışma saatleri, atama durumları düzenlenecek.

© AA / Cem Öksüz Eğitimde 2023 vizyon belgesi açıklandı: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak

-10 yıllardır süren sorunlar var. Bi kısmı bu yıl içerisinde çözülebilecek sorunlar. Bununla ilgili web sayfası var. Burada sorulara ne zaman neyi yapıp yapamayacağımız konusunda yanıtlar veriyoruz.

— 60 bine yakın sözleşmeli öğretmenimiz var. Bu bir kanun meselesi. Yani Meclis'in karar alması sözkonusu. Ne kadarı Bakanlık olarak çözebileceğiz şeyler; ne kadarı Meclis'in… Bize düşen kısımları biz çözmeye çalışıyoruz. Kanun gerektiren konuları bekliyoruz.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

— 680 bin civarında Suriyeli çocuk var eğitim bekleyen. Hala gelen çocuklar var. Net bir rakam veremiyorum.

© Fotoğraf : DHA Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı

-Daha evvel Ulusla arası çocuklar olsun istiyorduk ama bizim çocuklarımızın istikrarını koruyarak. Türkçe öğrenlemerini istiyoruz. Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Suriyeli yetiştirmek gibi bir derdimiz yok. Etnik bir davranış sergiliyoruz. Finlandiya'nın bütün öğrenci sayısı 600 binin altında.

— Suriyeli öğretmenler var. Hem Arapça hem Türkçe bilen öğretmenlere ihtiyacımız var.

'YAZ TATİLİ AVRUPA'DAKİ GİBİ 200 İŞ GÜNÜ OLABİLİR'

— Tek yarıyıl olmak zorunda değil. 180 iş günü artabilir. Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir.

© AA / Ali Balıkçı Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 3600 ek gösterge Öğretmenler Günü'nde açıklanacak

-Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir.

— Din dersleri içinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Kimin için zorunlu diye baktığımızda bu tartışılır. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka dersler almak isteyebilir. Devlet politikası var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli.

'ANDIMIZ KARARI 5 YILDIR BEKLEMEDE'

- Andımız kararı 5 yıldır beklemede olan bir karar. Eğitimde vizyonun olduğu bir haftada danıştay açıklama yapıyor. Gelecekle ilgili bir kurgulama yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 'neden şimdi çıkıyor?' dedi haklı olarak. Bu konu bilimsellikle iglili bir konu değil bu siyasal bir mesele.

— Adrese dayalı eğitimde önümüzdeki yıl bu tür sorunların çözüleceğini görecekler.