Kurtulmuş: Suriye zirvesi tarihi bir adım

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da dün yapılan Suriye konulu dörtlü zirvenin Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle gösterdiğini belirterek, "Putin'in, Merkel'in, Macron'un, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adım" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin tarihi binasının açılışında konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyada sözü ve fikri daha fazla dinlenen bir ülke haline gelmeye başladığını söyledi.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı

Kurtulmuş, "Sadece dün İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye baktığımız zaman Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Almanya Şansöylesi Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul Mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi, tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir" dedi.

"Ortadoğu coğrafyasının vekalet savaşları üzerinden tam bir kördüğüme dönüştüğü, Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak başta İdlib olmak üzere Suriye'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz" diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Astana ile başlayan, Soçi ve Tahran'la devam eden ve en sonunda bir önceki İstanbul toplantısıyla İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına gelen süreç çok önemliydi. Birileri İdlib'de çatışmasızlığın ortaya çıkmasından rahatsız olabilir. Terör örgütleri vasıtasıyla o bölgede yeniden şer güçlerini harekete geçirebilirler. Bunun için dün yapılan toplantı fevkalade önemli. İnşallah İdlib başta olmak üzere Suriye'de bir güven, esenlik ortamının temin edilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. Bizim fikrimiz ve inancımız, Suriye'nin bütün kesimlerinin söz sahibi olduğu, yönetim ve karar süreçlerinde yer aldığı demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesidir. Yoksa biz Suriye'de kimin yönetimde olacağıyla ilgili değiliz. İsteriz ki sadece Suriye halkının sözü geçsin, bütün farklı kesimler yönetimde, siyasette söz sahibi, ekonomide pay sahibi olsun."