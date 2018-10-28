Kılıçdaroğlu: Donarak şehit olan askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü verdi

Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk sosyal tesislerinin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Tunceli'de donarak hayatını kaybeden askerlerle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştü. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

'BU İŞİN SAĞI SOLU YOKTUR'

CHP lideri ayrıca, dış borçlarla ilgili de konuştu ve "Hala bakıyoruz dışarıdan borç para gelecek mi? Egendim Katar'dan 15 milyor dolar geldi neredeyse göbek atacağız. Neden saman, neden ercimek ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Önümüzdeki süreç içinde hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu işin sağı solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. Bütün vatanseverleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Tüm Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.